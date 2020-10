Piscine e pc online: da Catania la truffa in mezza Italia

Piscine fuori terra e computer di marca venduti on line, a prezzi estremamente vantaggiosi. Una maxi truffa ordita da un 57enne catanese nei confronti di numerosi utenti su tutto il territorio nazionale. L’uomo è stato denunciato dalla polizia di Catania, che stando la caccia ai suoi complici, ancora ignoti.

A credere alle vendite “fake” cittadini di Firenze, Lugo di Ravenna e Grottaglie. Ma potrebbero spuntarne altri, in altre zone d’Italia. L’uomo, rintracciato dagli agenti, è il titolare della carta Poste-Pay su cui gli acquirenti avevano versato inutilmente il denaro. Gli accordi, oltre che per via telematica, erano stretti anche telefonicamente con tramite utenze risultate intestate a persone inesistenti.