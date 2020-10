Piumone a Domicilio e Piumone Express, due nuovi servizi LavaPro

Scicli - Due nuovi servizi ideati da LavaPro, la lavanderia professionale di Contrada Zagarone a Scicli specializzata nel trattamento di biancheria piana (lenzuola, piumoni, piume d’oca, tovaglie e asciugamani). Per chi non può raggiungere la lavanderia, è la lavanderia che vi raggiunge a casa con il servizio a domicilio.

Basta chiamare o scrivere un messaggio tramite WhatsApp al 391.7341235 - dal lunedì al venerdì - per concordare il giorno del ritiro e un incaricato verrà direttamente a casa vostra per prelevare il piumone o la trapunta da lavare. Il capo verrà portato in lavanderia dove sarà trattato secondo il ciclo previsto: lavaggio, sanificazione, asciugatura e confezionamento. Successivamente sarà messo in consegna e, a seconda del giorno concordato, generalmente il lunedì o il mercoledì, sarà recapitato direttamente a domicilio.

Il nuovo servizio di ritiro e consegna a domicilio è già attivo, copre le frazioni di Sampieri, Cava D’aliga e Donnalucata, e viene svolto solo nei giorni di lunedì e mercoledì. Più facile di così! Piumone Express, invece, è il servizio più veloce di sempre per il lavaggio, la sanificazione e l’asciugatura del piumone. In soli 3 ore, da oggi è più facile rimediare a un imprevisto nella notte o a una “distrazione” del vostro cane o gatto. Prima o poi, può succedere di avere il bisogno immediato di trattare con urgenza il proprio piumone.

Con Piumone Express è possibile risolvere questi problemi. Un trattamento innovativo che rispetta le tradizionali fasi previste - lavaggio, sanificazione, asciugatura e confezionamento - passando da una corsia di sorpasso interna al ciclo di produzione, dove grazie ad una macchina lavatrice dedicata a uso esclusivo è possibile trattare un piumone in tempi ridottissimi.

In soli 3 ore il piumone torna pulito e profumato pronto per vestire il letto. Entrambi i servizi hanno un costo extra. Per maggiori info puoi raggiungere LavaPro in Contrada Zagarone a Scicli o chiamare al 391.7341235.