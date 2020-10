Sgarbi rifiuta la mascherina, nuova lite con Fico alla Camera

Senza mascherina e urlando come un ossesso, sarà difficile che stavolta qualcuno si avvicini a Vittorio Sgarbi per trascinarlo fuori da Montecitorio. Il politico-critico d'arte, da sempre contrario all’obbligatorietà della mascherina, non aspettava altro di essere invitato da Roberto Fico a indossarla come tutti, per iniziare a polemizzare: "Mi farò fare un certificato e glielo porterò. Ho problemi di respirazione, sono uno di quelli che potrebbe non portare la mascherina secondo il Dpcm". "Andiamo avanti..." ha soprasseduto Roberto Fico. "Abbiamo usato il metodo di chi vuole fermare un fiume con le mani - ha proseguito Sgarbi -. E’ inutile, il coronavirus ci circonda anche se mettiamo 1000 mascherine”.