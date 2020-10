Mascherine contraffatte: denunciata farmacia nel centro di Palermo

False mascherine in vendita in una farmacia del centro di Palermo, in via Libertà: la Guardia di finanza ne ha sequestrate 58, del modello KN95, sprovviste del certificato di idoneità e dunque inefficaci contro il virus.

L’indagine delle Fiamme Gialle è scattata online, dopo l’individuazione del sito web della farmacia, che reclamizzava dispositivi di protezione individuale recanti la dicitura FFP2 ma con marcatura CE non conforme alla normativa vigente, rilasciata da un ente non autorizzato. Il titolare dell’esercizio è stato denunciato per contraffazione e frode in commercio.