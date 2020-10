Stupro di gruppo su 12enne, fermati tre indiani irregolari

Tre cittadini di nazionalità indiana sono stati fermati e condotti in carcere stamani con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, aggravata dalla minore età della vittima: una bambina di appena 12 anni stuprata a Fondi, in provincia di Latina, nel periodo compreso tra marzo ad aprile 2020, mentre in Italia vigeva il lockdown. Le indagini della Polizia sono partite dalla denuncia della madre della vittima, anche lei di nazionalità indiana.

I soggetti arrestati, tutti in attesa di regolarizzare la loro posizione sul territorio italiano, erano stati ospitati in casa dalla donna e dalla figlia durante il periodo di blocco nazionale, nella prima fase dell’allarme Covid. Approfittando dell’assenza del padre per motivi lavorativi, i tre hanno abusato sessualmente con la forza abusato e in diverse occasioni della minorenne, intimandole di non raccontare nulla dell’accaduto ai genitori. Ascoltata in un ambiente protetto, per mitigare quanto più possibile l’ulteriore trauma di dover ricostruire e rivivere le violenze subite, la ricostruzione dell’accaduto da parte della ragazzina è stata precisa e corroborata dagli accertamenti medico legali disposti dall’autorità giudiziaria.