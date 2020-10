Covid: 730 nuovi positivi in Sicilia, 11 morti

PALERMO, 23 OTT Sono 730 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 9136 gli attuali positivi. Di questi 682 sono i ricoverati: 593 in regime ordinario e 89 in terapia intensiva. Sono 11 i decessi di persone positive al covid che portano il totale a 408. I guariti sono 123. I tamponi effettuati sono 8015. Sul fronte della distribuzione territoriale a Palermo ci sono 204 positivi in più, a Catania 188, Messina 74, Trapani 77, Ragusa 117, Siracusa 11, Enna 7, Caltanissetta 26, Agrigento 26.

Intanto si è conclusa con un totale di 1.619 test effettuati, la campagna straordinaria di screening territoriale sulle isole minori per l'esecuzione di 'tamponi rapidi Covid19', attivata dall'Asp di Trapani. Medici e infermieri dell'unità speciale di continuità assistenziale, coordinati dal responsabile dell'unità di gestione dell'emergenza e urgenza territoriale, Mario Minore, hanno eseguito stamattina 764 test per la ricerca dell'antigene sulla popolazione di Pantelleria, effettuati con sistema 'drive in' in quattro punti dell'isola. Sottoposti a tampone anche impiegati comunali, militari dell'aeronautica, vigili del fuoco, personale della protezione civile e della capitaneria di porto in servizio sull'isola. Dodici sono stati i positivi riscontrati. (ANSA).