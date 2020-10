Ispica, Leontini nomina gli assessori

Ispica - Il neo sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, ha proceduto a nominare ufficialmente la nuova Giunta Municipale. Sono cinque gli assessori mentre vice sindaco è una donna. Si tratta di Lucia Franzò che ha avuto anche le deleghe alle Politiche Sociali – Politiche Giovanili – Politiche per la Famiglia – Istruzione e servizi scolastici – Polizia Municipale – Tutela e benessere degli animali – Sport: attività, impianti, promozione, eventi – Associazionismo sportivo – Aree ludiche – Biblioteca. Ecco la nuova mappa assessoriale.

GIUSEPPE BARONE Assessore: Bilancio – Tributi – Formazione – Sviluppo economico e Attività produttive: agricoltura, commercio, artigianato (PIP) – Mercati periodici – Patrimonio – Viabilità – Organizzazione ricettività turistica. CARMELO DENARO Assessore: P.R.G. e Urbanistica – Valorizzazione centro storico – Decoro Urbano e architettura delle luci – Turismo e Spettacolo – Servizio cimiteriale – Servizi Fascia costiera – Partecipate.

PAOLO MONACA Assessore: Lavori pubblici e manutenzione – Servizi Ecologici – Territorio e tutela ambientale – Verde Pubblico – Servizio idrico integrato – Innovazione e Semplificazione –

SUAP. IULIANA SCHULLER Assessore: Politiche per l’immigrazione e per l’integrazione sociale degli stranieri – Politiche Comunitarie – Pari Opportunità – Cooperazione Internazionale e Gemellaggi – Volontariato. Leontini ha mantenuto per se Cultura e Beni Culturali – Associazionismo culturale – Protezione Civile – Grandi opere – Affari Legali – Personale.