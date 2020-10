Milano deserta: prima notte al buio, col fiato sospeso per i nuovi dati

Silenzio e luci spente. In pochi giorni Milano ha riavvolto il nastro a 5 mesi fa: strade desolate anche prima delle 23 e fino 5 del mattino come imposto dalla Regione per non rivivere del tutto l’incubo già vissuto. Le uniche luci accese che lampeggiano in quella che una volta era la città “da bere”, sono di polizia e carabinieri. E ambulanze. Tutti i cittadini si sono dimostrati ligi alle regole, le pattuglie delle forze dell’ordine non hanno riscontrato irregolarità nella prima notte di stop alla movida.

La percentuale di positivi sui tamponi ha superato l’11%, l’indice Rt la soglia del critica del 2. Le terapie intensive piene, la riapertura del contestato ospedale Covid di Guido Bertolaso in Fiera. Ed è il capoluogo lombardo il protagonista della seconda ondata di Coronavirus in Lombardia, tanto da pensare di farne una "red zone" a parte, come Bergamo. Il fatto che la situazione sia già adesso fuori controllo non incoraggia la prospettiva: gli effetti delle attuali restrizioni, sui numeri impazziti del contagio, non si vedranno infatti prima di due settimane. «Il coprifuoco era inevitabile - ammette il governatore Attilio Fontana -, o riduciamo la gente che va lavoro o chi va a scuola».