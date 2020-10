Vaccini antinfluenzali, 32 morti in Corea del sud

In Corea del Sud 32 persone sono morte nelle ultime settimane dopo aver fatto i vaccini antinfluenzali: il premier Chung Sye-kyun ha sollecitato un'inchiesta per indagare su una eventuale "relazione causale" ma finora, riportano le agenzie di stampa locali, per le autorità sanitarie non c'è nulla che colleghi direttamente i decessi con la campagna di vaccinazione. In attesa dei risultati dell’indagine la campagna di vaccinazione, che riguarda milioni di cittadini, andrà quindi avanti.