Vietato stazionare al porto di Marina di Ragusa nel weekend

Ragusa - Nuove misure anticovid del Comune di Ragusa. Nelle giornate del venerdì, sabato e domenica, a decorrere dalla data odierna, venerdì 23 ottobre, dalle ore 21 alle ore 06,00 del giorno successivo, è vietato stazionare per qualsiasi ragione in Piazza S. Giovanni, via M.Coffa. Piazza Matteotti a Ragusa ed all’interno dell’area del Porto Turistico di Marina di Ragusa. E’ comunque fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed a tutte le attività consentite dal D.P.C.M e dalle Ordinanze del Presidente della Regione e alle abitazioni private. A disporlo è l’ordinanza sindacale n. 1938 del 23 ottobre 2020. Nell’ordinanza si avverte che le violazioni al provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.000,00.