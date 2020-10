Arresto di Angelo Amore: il reato ai danni della ex compagna

Modica - E' stata la ex compagna di Angelo Amore, il titolare di un bar di Modica arrestato dai carabinieri, ad essere stata vittima dei reati di cui è stato riconosciuto colpevole l'uomo. Il 45enne commerciante è stato accusato di violenza sessuale, atti persecutori e lesione personale, così come recita l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso la Corte d’appello di Catania. Nella nota diramata alla stampa si parlava erroneamente della ex moglie.

