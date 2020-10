Covid, 44 contagiati a Comiso

Comiso - "44 il numero dei positivi nel nostro comune. Anche Pedalino fa registrare i primi due casi accertati, secondo comunicazioni ufficiali dell'ASP. Tre sono in tutto i ricoverati, di cui uno in condizioni serie". Così la sindaca di Comiso Maria Rita Schembari.

"Il distanziamento, l'uso della mascherina (posta sempre su bocca e naso quando si è vicini o si parla a qualcuno), e il rispetto di ogni altra prescrizione si rendono indispensabili per evitare il propagarsi dei contagi".