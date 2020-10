Covid, 5 positivi a Scicli

Scicli - Da due passa a cinque il numero dei positivi al Coronavirus a Scicli. A darne notizia è il sindaco Enzo Giannone: "La situazione epidemiologica a Scicli negli ultimi giorni non ha subito cambiamenti significativi ed è relativamente sotto controllo.

Ai due soggetti positivi se ne sono aggiunti purtroppo altri tre, legati tra loro, con causa del contagio esterna alla nostra città. Sono tutti a casa.

In quarantena, come previsto dalle misure di sicurezza, ci sono trenta soggetti, negativi.

La rete di monitoraggio e tracciamento e la collaborazione tra Comune, Asp e Scuole nella nostra città sta funzionando bene.

Non abbiamo cessato mai nell’azione di prevenzione e applicazione dei protocolli di sicurezza. Anche a fronte della grande presenza turistica nei mesi estivi. E c’è stata una buona collaborazione da parte dei cittadini.

Resta il rammarico per la consapevolezza che in tante parti d’Italia tutto ciò non è stato fatto, la preoccupazione della situazione critica ormai anche in Sicilia e in alcune zone della stessa provincia di Ragusa, e il disappunto che probabilmente dovremo subire dall’alto nelle prossime ore decisioni di chiusura anche nella nostra città in conseguenza di errori fatti da altri in altri contesti. Siamo per questo amareggiati e anche adirati".

