Covid, nel ragusano 590 casi, 304 a Vittoria

Ragusa - Corre il Covid in provincia di Ragusa: 571 persone in isolamento domiciliare, 19 in ospedale, di cui 5 in Terapia Intensiva. Il totale 590 casi, 105 in più di ieri. Ecco il dettaglio delle città: Acate 21, Chiaramonte 1, Comiso 44, Giarratana 3, Ispica 21, Modica 29, Monterosso 2, Pozzallo 17, Ragusa 110, Santa Croce 8, Scicli 11, Vittoria 304.