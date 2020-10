Covid, sale a 11 il numero dei positivi a Scicli

Scicli - "Dati aggiornati alle ore 19:00. Purtroppo in serata è stato confermato il dato in leggera crescita anche nella nostra città. Undici i soggetti positivi, tutti a casa". Così il sindaco di Scicli Enzo Giannone. "In attesa delle nuove misure che a breve saranno adottate dal Presidente della Regione, si valuterà nelle prossime ore se è necessario decidere provvedimenti specifici per la nostra città o per alcune zone di essa".