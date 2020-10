Fermato in Francia italiano ricercato per 160 stupri

Bloccato a Rumersheim-Le-Haut, vicino Strasburgo, un italiano di 152 sospettato di oltre 160 stupri e aggressioni sessuali. Le manette sono scattate nel quadro di un mandato d'arresto spiccato a livello europeo: solo in Germania sono 122 le inchieste aperte a carico dell'uomo, di cui non sono stare ancora rese note le generalità, e che secondo la Gendarmerie francese stava tentando di nascondersi in Alsazia. Tra le vittime anche i figli delle sue compagne, abusati tra il 2000 e il 2014.