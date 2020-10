Mara Maionchi ricoverata per Coronavirus

Milano - Mara Maionchi (Bologna, 1941) è stata ricoverata dopo essere risultata positiva al Coronavirus. Non sarebbe grave. A rivelare la notizia è stato il sito Tpi, attraverso Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha fatto sapere che la popolare discografica, 79 anni, al momento è ricoverata in un noto ospedale milanese e le sue condizioni sembrerebbero non destare particolare preoccupazione. Secondo il sito, sarebbe però critica la situazione attorno al set di «Italia’s got Talent» che si sarebbe trasformato in un focolaio: oltre ai due giudici Mara Maionchi e Federica Pellegrini, si sarebbero ammalate diverse altre persone tra i talent, i tecnici e la produzione.