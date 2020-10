I tagli capelli corti 2020 per le over 50 che vogliono ringiovanire. FOTO

Tagli corti pratici, ma per niente banali ed efficienti. Sfilati, scalati, con frangia corta, ciuffo e rasature, ecco i tagli capelli corti inverno 2020 2021 di tendenza per ringiovanire, scopriamo le foto. La vita inizia a 50 anni, soprattutto quella di una donna che vuole piacere. Le over 50, dette Perennials, sono fatte così: amano piacere e perché no anche ringiovanire. Fino a poco tempo quando una donna compiva i 50, le acconciature erano molto limitate, impossibile provare a ringiovanire grazie alle forbici. Ci si aspettava che non aveva più affari e non erano in cerca di attrarre l’attenzione. Così si doveva accettare un taglio di capelli di serie esattamente come ogni altra donna della sua età. Vi ricordati i classici capelli corti e cotonati che per anni ci hanno abituato le copertine delle riviste ? Una donna a 50 era segnata quasi dal suo taglio di capelli corti. Una donna non smettere di essere una donna con l’età e che male c’è se un taglio corto ben studiato l’aiuta a ringiovanire?

E il pianeta Hollywood, di esempi, ne ha parecchi: scopriamo insieme le foto dei tagli di tendenza over 50 per il 2020, decidete voi se vi sembrano ringiovanite.

Naomi Watts è l'ultima star che ha ceduto a un perfetto taglio di capelli. A realizzarlo è l'hair guru Renato Campora che, sul profilo Instagram del suo salone, scrive: “Questo razor-sharp bob è una lezione di Summer Statement”. In questa foto l'attrice sfoggia un liscio spaghetto, ma questo taglio si presta bene anche con onde morbide.

Sharon Stone, invece, cede a un pixie cut sfilato con ciuffi lunghi portati lateralmente che nascondono le rughe sulla fronte. L'idea della sua hairstylist, Adir Abergel, è proprio quella di dare una sferzata di giovinezza al look dell'attrice nata 62 anni fa. Passano gli anni e Sharon Stone non perde un grammo di fascino, anzi. Dopo una parentesi dedicata al capello lungo, la bionda attrice 62enne è tornata felicemente al suo amato short haircut. Che, qualche ora fa, ha presentato in prima persona al mondo, postando un selfie su Instagram. Un taglio corto, sbarazzino e chic al punto giusto da copiare se volete ringiovanire anche se non siete Sharon Stone, ma volete essere di tendenza per questo 2020.

Jane Fonda, sfoggia una Taglio ma dai volumi più avvolgenti, ricorda un bowl bob più sfilato e con frangia a tendina. Il suo hairstylist di fiducia, Jack Martin, nonostante il taglio corto sbarazzino le ha anche rivoluzionato il colore. L’attrice ha abbandonato il suo iconico biondo cenere, sfoggiando un silver sbarazzino.

Le over 50 hanno così (finalmente) detto addio a ciuffi cotonati e volumi XXL che, oltre a essere molto appariscenti, invecchiano di qualche anno. Chi non ama portare capelli lunghi, alla Sarah Jessica Parker o Demi Moore, da raccogliere in acconciature pratiche, ecco che un pixie cut, un bob, un carrè sotto l'orecchio diventano i tagli corti pratici di riferimento per le over 50, anche perché facili anche da tenere in ordine.

Dopo avere visto le foto dei tagli over 50 di tendenza per il 2020 avete scelto il vostro taglio corto?

Quando si opta per un look capelli corto, occorre mettere in conto un appuntamento mensile (giorno più, giorno meno) in salone.

Fortunatamente oggi per una donna over 50 per il taglio corto c’è l’imbarazzo della scelta se vuole ringiovanire!!