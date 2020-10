Covid, la Sicilia diventa stasera una grande zona arancione. Le chiusure

Palermo - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci annuncerà stasera la nuova ordinanza con cui attuerà la stretta anticovid nell'Isola. Il primo punto suggerito dagli esperti riguarderebbe scuole e università. Gli esperti propongono la didattica a distanza dal secondo al quinto anno di liceo per almeno tre settimane, con uno screening di massa su studenti e personale scolastico. Stesse misure per le università, con lezioni on line.

Un’altra restrizione tocca la movida e il settore della ristorazione, con la chiusura alle 23 di tutti i locali pubblici, dai ristoranti fino ai pub. Un orario che andrebbe anticipato alle 21 in caso di istituzione di “zone arancioni” in Comuni con un tasso di contagio alto ma non ancora tale da richiedere la chiusura totale. Altro nodo quello dei trasporti. Gli esperti chiedono la capienza ridotta del 50%. Musumeci non ha escluso anche una limitazione agli arrivi in Sicilia da altre regioni, anche se per il momento è una ipotesi messa da parte. Si ipotizza inoltre il coinvolgimento dell’esercito per allestire ospedali da campo.