Covid, minilockdown, verso la chiusura dei locali alle 20

Roma - Filtrano le prime indiscrezioni sul nuovo Dcpm del premier Conte.

Possibilità di uscire di casa per lavoro, scuola, attività produttive e acquisto di beni. Negozi aperti, palestre chiuse. Eventuali restrizioni soft ai movimenti tra Regioni, ma possibilità di spostarsi per lavoro, famiglia o per raggiungere una seconda casa. Lezioni online per le superiori, anche al 100%, classi in presenza per elementari e medie. Coprifuoco notturno per i locali e ristoranti, la chiusura alle 20 - destinando subito 5 miliardi come ristoro per le attività danneggiate. Blocco dei movimenti non essenziali. E' il pacchetto che il governo si appresta a varare con un nuovo dpcm, probabilmente entro domenica. I negozi resteranno aperti.