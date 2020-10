La Regione assume 1340 dipendenti

Palermo - La Regione siciliana mette a bando 1.300 posti per rimpinguare il personale dei Centri per l'impiego, mentre altre 40 posizioni si libereranno negli altri uffici. Entro la fine dell'anno, Covid permettendo, dovrebbe essere celebrata la prima prova.

La porzione più consistente della selezione è quella dei Centri per l’impiego. La metà dei posti sarà riservata ai laureati, mentre per gli altri sarà sufficiente il diploma: in entrambi i casi la Regione ha intenzione di affidarsi alla commissione Ripam, l'organismo interministeriale che gestisce i concorsi nella pubblica amministrazione e li attua tramite la piattaforma Formez. La selezione, o almeno la preselezione dei candidati, avverrà con un test di cultura generale con domande a risposta multipla. Il concorso arriva dopo 30 anni di blocco delle assunzioni.