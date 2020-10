Quando parla Conte? Domenica sera

Roma - Il Premier Giuseppe Conte parlerà alla Nazione domenica sera, 25 ottobre. Le pressioni dei Governatori delle Regioni hanno indotto il Premieri a rinviare di 24 ore.

Il premier potrebbe firmare il nuovo Dcpm solo nella giornata di domenica. Il testo, infatti, sarebbe suscettibile di ulteriori modifiche in queste ore. Sul tavolo, innanzitutto, ci sarebbe la possibilità di limitare gli spostamenti tra le Regioni, misura su cui non ci sarebbe il convinto accordo di tutti. In più le Regioni chiedono bar aperti fino alle 20 e ristoranti aperti fino alle 23. Oltre ai tamponi solo ai sintomatici (ecco qui tutte le richieste al governo).

Il premier annuncerà provvedimenti che porteranno tra le altre cose alla chiusura di palestre, cinema e piscine, allo stop ai ristoranti e ai bar dopo le 18, e al divieto di feste, al chiuso o all’aperto, nemmeno a seguito di celebrazioni religiose.