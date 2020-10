Arrestato scippatore, è un 24enne

Pozzallo - I Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ragusa a carico di un giovane di origini modicane ma residente ad Ispica, condannato in via definitiva per furto aggravato in concorso e lesioni personali aggravati. I militari hanno sottoposto alla detenzione domiciliare Giudice Alex, 24 anni, che insieme ad altro soggetto aveva scippato una donna anziana nel giugno di due anni fa a Pozzallo. Il giovane sconterà la pena di 2 anni e 9 mesi.