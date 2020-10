Covid, 886 nuovi casi e 9 morti in Sicilia

Sale ancora il numero dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della salute si sono registrati 886 nuovi positivi con 9 persone morte. Stazionario il numero di persone ospedalizzate: in totale sono 696 (ieri erano 682) ma il numero più importante, quello dei ricoverati in terapia intensiva è pressoché stabile: oggi 90 e ieri 89. I guariti sono 124 nelle ultime 24 ore. Con i 9 morti il totale delle vittime siciliane dall’inizio della pandemia è di 417. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7747 tamponi e la percentuale dei positivi sui test effettuati è del 11,43%.