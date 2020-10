Furgone contro scooter, muore 15enne

Bagheria - E' morto nella notte in conseguenza dei traumi riportati nell'incidente di ieri Massimiliano La Porta, giovane 15enne di Santa Flavia, che ieri mattina si stava recando a scuola con il proprio scooter quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un grosso furgone mercedes sulla ss 113 nei pressi del cimitero di Santa Flavia.