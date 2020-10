Modica, familiare di alunno positivo al Covid: scuola paritaria chiusa

Modica - Una scuola primaria paritaria di Modica è stata chiusa in via precauzionale in attesa dell’esito del tampone di un bambino che ha un positivo al coronavirus in famiglia. Un genitore di un alunno ha informato la scuola di aver avuto un esito postivo di Covid in famiglia. La scuola è frequentata da alunni che provengono anche da Scicli e Ragusa.