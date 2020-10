Ciccio Sultano: alle 18 in genere apriamo per le pulizie

Ragusa - "Alle 18, di solito, apriamo per le pulizie". Così lo chef bistellato del ristorante Il Duomo Ciccio Sultano dopo l'annuncio del nuovo Dcpm da parte del Premier Conte.

"Sono senza parole, di fronte alla prospettiva che dovremo chiudere alle sei del pomeriggio. Tanto vale aprire solo per il pranzo o non aprire proprio. È inaccettabile che, invece, di assumerci tutti una fetta di responsabilità, si decida per la legge del taglione.

Posso dire che, dal momento della riapertura a oggi, il mio Ristorante come chiunque si sia attenuto e abbia fatto rispettare le regole, ha rappresentato una sorta di presidio medico. Nel mare magnum della ristorazione, le situazioni e i comportamenti non sono sempre gli stessi. Fare di tutta l’erba un fascio, di solito, denota un fondo di paura o di incomprensione della realtà".