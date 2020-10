E' morto il figlio di Robert Redford

Stati Uniti - James Redford, il figlio maggiore di Robert Redford ( Santa Monica, California, Stati Uniti, 1936), è morto dopo due anni di cancro. A dare la ferale notizia è stata la moglie Kylie, con un post su Twitter, per salutare il marito 58enne: "James è morto oggi, noi abbiamo il cuore spezzato. Ha vissuto una vita bellissima e incisiva ed è stato amato da molti. Ci mancherà profondamente. Come sua moglie da 32 anni io gli sono soprattutto grata per i due spettacolari figli che abbiamo cresciuto insieme. Non so come avremmo fatto senza di loro negli ultimi due anni".

James aveva, in parte, seguito le orme del padre nel mondo dello spettacolo dedicandosi alla regia e diventando apprezzato dell'ambito dei documentari. Regista e sceneggiatore (ricordiamo Resilience) era inoltre presidente del Redford Center, fondato assieme a Robert nel 2005: il Centro aveva il compito

di formare e sensibilizzare nuovi registi sui temi sociali e di difesa dell'ambiente. James, classe 1962, era nato dall'unione tra la star di Hollywood e la prima moglie, Lola Van Wagenen. Non è purtroppo la prima volta che Robert Redford perde un figlio: il primogenito Scott morì a pochi mesi di vita a causa della sindrome della morte improvvisa del lattante.

Il regista e produttore, oltre alla carriera artistica, era molto impegnato nel contrastare le politiche di Trump e dei negazionisti della pandemia da coronavirus. La sua ultima lotta era proprio legata a questo tema: di suo pugno aveva redatto per la NBC un articolo, corredato da alcuni video, intitolato Il costo della leadership fallita del presidente Trump.