Covid, 11 morti in Sicilia, 695 contagi. 98 nuovi casi a Ragusa

Ragusa - Prosegue come uno tsunami la seconda ondata del Covid in Italia con oltre 21.000 nuovi positivi, anche se in Sicilia si registra un lieve calo dei casi dovuto alla consueta diminuzione di tamponi processati dal sistema sanitario regionale nel weekend. Così dopo gli 886 casi di ieri, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, nell'Isola nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticate altre 695 infezioni da Sars-Cov-2. E purtroppo si registrano altri 11 decessi.

Numeri preoccupanti che giustificano le nuove restrizioni in arrivo, finalizzate sì a contenere l'epidemia ma soprattutto ad allentare la pressione sugli ospedali che con questi ritmi non possono reggere a lungo. I nuovi 695 casi registrati in Sicilia fanno salire il numero degli attuali positivi a 10.555 (ieri erano 9.889), di cui 9.818 in isolamento domiciliare (ieri erano 9.193), 642 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 606) e 95 gravi ricoverati in Terapia intensiva (+5 rispetto a ieri).

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia sono 16.897, le guarigioni sono 5.914 (+18 rispetto a ieri), mentre i decessi salgono a 428 (+11 rispetto a ieri). A livello provinciale, sono Catania e Palermo le due città che preoccupano di più le autorità sanitarie. A Catania nelle ultime 24 ore sono stati registrati ben 227 nuovi contagi, mentre a Palermo 194. Poi sono stati registrati 98 casi a Ragusa, 52 a Messina, 46 a Caltanissetta, 28 ad Agrigento, 21 a Enna, 15 a Siracusa e 14 a Trapani.