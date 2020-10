Covid, 375 casi in totale a Vittoria. I dati dei comuni iblei

Vittoria - Sale a 375 il numero dei contagiati a Vittoria. Sono 700 gli attuali positivi in provincia di Ragusa. Di questi 98 nelle ultime 24 ore. Sono questi gli ultimi dati aggiornati diffusi dalle autorità sanitarie anche se potrebbero aggiungersi altre 14 persone che sono in attesa del responso del tampone e fanno tutte parte di uno stesso gruppo.

24 positivi ad Acate, 4 a Chiaramonte Gul, 50 a Comiso, 3 a Giarratana, 25 a Ispica, 42 a Modica, 2 a Monterosso Almo, 21 a Pozzallo, 134 a Ragusa, 9 a Santa Croce Camerina, 11 a Scicli, 375 a Vittoria. I ricoveri sono 22 in totale, di cui 18 in malattie infettive e 4 in terapia intensiva all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. E’ guarita la persona della provincia di Ragusa che era ricoverata all’Umberto I di Siracusa mentre è morta la persona ricoverata al San Marco di Catania, affetta da covid ma si presume che la sua morte sia da riferire alle ferite dovute all’incidente stradale per il quale si era

reso necessario il ricovero.