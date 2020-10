Covid, positivo il portavoce di Mattarella Giovanni Grasso. Idem Casalino

Roma - Giovanni Grasso e Rocco Casalino, rispettivamente portavoce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del premier Giuseppe Conte, sono positivi al Covid. Entrambi sono in isolamento. Grasso ha fatto sapere: «Ho il Covid sintomatico. Venerdì sera avevo la febbre alta, sabato ho fatto il tampone e stamattina ho avuto il responso: positivo». Poi ha precisato: «Da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene, tengo sotto controllo la saturazione dell'ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma. Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo. Per fortuna giovedì e venerdì (giorni in cui ero potenzialmente infettivo) non ho avuto contatti diretti con il presidente - assicura Grasso - Ora sono in isolamento a casa. Mio figlio e mia moglie sono negativi. Al Quirinale sono già partite le previste procedure di sanificazione e controllo. Incrociamo le dita e occhio al virus: è veramente infido».

Il portavoce di Conte Rocco Casalino positivo al Covid

Rocco Casalino, il portavoce del premier Giuseppe Conte, invece è in autoisolamento fiduciario. Il suo compagno e convivente, José Carlos, è infatti risultato positivo al Covid-19, pur se asintomatico. I tamponi ai quali si è sottoposto Casalino lunedì e martedì sono risultati entrambi negativi, ma il portavoce del premier - che oggi non era in conferenza stampa con Conte - dovrà farne altri prima di rientrare a lavoro. L'ultimo contatto con Conte risale a lunedì scorso, mantenendo le distanze di sicurezza e rispettando le norme anti-contagio.