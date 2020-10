Misure antiCovid, commercianti e ristoratori in piazza a Catania

Catania - Anche a Catania protesta di ristoratori, commercianti e semplici cittadini contro le ultime misure restrittive decise dall'ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. La manifestazione lungo la via Etnea con una sosta davanti alla prefettura. I ristoratori hanno ribadito la loro preoccupazione per un provvedimento che li penalizza anticipando la chiusura dei ristoranti alle ore 18 e stabilendo il coprifuoco a partire dalle ore 23 fino alle 5 del mattino successivo. A parte qualche breve momento di tensione, non si sono verificati disordini.