Vittoria (potenziale zona Rossa) scende in piazza contro il Dcpm Conte

Vittoria - Centinaia di persone sono scese in piazza Vittoria, stasera, per protestare contro il Dcpm del premier Conte. La manifestazione pacifica per manifestare il dissenso contro le restrizioni di prevenzione al Covid. Il corteo è diretto verso il Municipio, retto da una triade commissariale nominata dopo lo scioglimento del Comune per mafia. A causa dell'alto livello di contagio, Vittoria è candidata a diventare zona rossa in Sicilia.