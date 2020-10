Ecco come chiedere l'indennizzo direttamente su conto corrente

Roma - Nella conferenza stampa odierna il premier Giuseppe Conte ha spiegato che gli indennizzi dovrebbero andare in Gazzetta ufficiale già martedì: «Sono già pronti a beneficio di tutti coloro che verranno penalizzati da queste nuove norme. I ristori arriveranno direttamente sui conti correnti dei diretti interessati con bonifico bancario attraverso l’Agenzia delle Entrate». «Sarà offerta una nuova indennità mensile, una tantum, agli stagionali del turismo, spettacolo, lavoratori intermittenti dello sport», ha aggiunto il premier. C’è la conferma della cassa integrazione, un’ulteriore mensilità del reddito di emergenza e misure di sosteno alla filiera agroalimentare. «Ci sarà il credito di imposta per affitti commerciali di ottobre e novembre — ha spiegato — la sospensione della seconda rata Imu». «I conti della Nadef al momento direi che non vengono alterati. Non c’è necessità di alterare il quadro di finanza pubblica già approvato dal Parlamento — ha chiarito Conte —. Se riusciremo a tenere la curva sotto controllo non vedo prospettive di fare nuovi scostamenti».

Il modello delle Entrate

Sul sito dell’Agenzia guidata da Ernesto Maria Ruffini c’è già una guida operativa per i contributi a fondo perduto che sono stati erogati alle imprese a maggio per fronteggiare la prima ondata della pandemia. Il premier ha spiegato che si userà questo schema dimostratosi utile durante la prima fase. Va precisato che non c’è ancora una norma operativa che dovrebbe andare in Consiglio dei ministri e poi in Gazzetta ufficiale. Probabilmente sarà seguita da una circolare esplicativa delle Entrate. Quel che si sa — dando per buono lo schema proposto a maggio — è che il contributo a fondo perduto potrà essere richiesto da soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, come lo sono i gestori di bar e ristoranti. Il primo requisito — previsto in quel decreto — era il conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro. Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto era necessario almeno uno di questi requisiti: 1) ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (stavolta si parametrerà il calcolo sui mesi di ottobre e novembre 2019) . 2) L’inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Gli importi

L’ammontare del contributo a fondo perduto a maggio è stato determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019. Le percentuali previste erano le seguenti:

1) 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro

2) 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro

3) 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

4) Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Come fare richiesta

Spiegava l’Agenzia delle Entrate a giugno che i contribuenti potevano richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di un’istanza. Che deve contenere il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica) e l’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma. Che deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.