Le aperture delle farmacie di Scicli nei sabati

Scicli - I titolari di farmacia di Scicli aderenti a Federfarma comunicano che: per venire incontro alle esigenze dei pazienti e nell’ottica di un ampliamento dei servizi che le farmacie possono offrire in questo periodo emergenziale, quali analisi di prima istanza, misurazione della pressione, reperimento farmaci ospedalieri e, in linea con le direttive nazionali, pronte per un eventuale partecipazione alla somministrazione dei vaccini antinfluenzali e dei tamponi rapidi per la rilevazione del virus Sars-Cov 2/COVID 19, da sabato 31 ottobre ’20 saranno aperte al pubblico con il normale orario 9-13 , 16-20, per tutti i sabati, mantenendo inalterato il servizio notturno con la normale turnazione e le domeniche, e rinunciando al giorno di riposo infrasettimanale.