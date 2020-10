Bassorilievo consentirà a non vedenti ammirare dipinto

PALERMO, 26 OTT Da oggi un bassorilievo tattile permetterà a non vedenti e ipovedenti di ammirare "in sicurezza" e nel pieno rispetto delle norme anticovid l'Annunciata, il capolavoro di Antonello da Messina, esposto alla Galleria Regionale di Palazzo Abatellis a Palermo.

L'opera, che sarà collocata su un supporto mobile di acciaio, realizzato appositamente per inserirsi nel contesto architettonico della sala dove è esposto il dipinto a olio su tavola nel progetto "Aggiungi un senso all'Arte", campagna promossa dalla Fondazione CittàItalia già sin dal 2009 per favorire l'accessibilità e la fruizione del patrimonio culturale ai visitatori con disabilità visive.Il Bassorilievo è stato consegnato questa mattina da Alberto Improda, presidente della Fondazione CittàItalia, alla Direttrice della Galleria Regionale, Evelina De Castro, alla presenza dell'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà e del responsabile dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus di Palermo, Gigi Di Franco.

"Nel giorno in cui il mondo della cultura soffre in tutt'Italia a causa di un Dpcm che ha imposto la sospensione di molte attività, come quelle teatrali, musicali e cinematografiche, dalla Sicilia parte un nuovo messaggio di speranza che pone al centro la bellezza e la cultura, medicine interiori infallibili", ha detto l'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà. (ANSA).