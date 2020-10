Black Friday 2020 in anticipo per Amazon. Le OFFERTE

Black Friday in Anticipo: è l'iniziativa di Amazon che ha deciso di lanciare dal 26 ottobre al 19 novembre una campagna che cercherà di accompagnare tutti i clienti dell'e-commerce al 27 novembre, vero e proprio giorno del Black Friday. Sono ben 24 giorni di iniziative, conti e prezzi interessanti con ribassi che potrebbero essere allettanti. Ci sono varie offerte come quelle a tempo. Sconti su tecnologia, oggetti per la casa, alimentari, prodotti per il fai da te, abbigliamento, giocattoli.

A questo indirizzo è possibile verificare tutte le offerte del momento, ma attenzione: c’è una serie di offerte a tempo della quali approfittare, che meritano di essere controllate costantemente, per non perdere nessuna occasione. Dunque, segnate queste date: 26 ottobre – 19 novembre. In questo lasso di tempo di 24 giorni, potrai approfittare di una serie di interessanti sconti e promozioni.

Migliaia di offerte per quasi un mese

Per quasi un mese di fila il colosso di Jeff Bezos vi permetterà così di scoprire ogni giorno centinaia di offerte per acquistare i prodotti di cui avete bisogno. In queste giornate, infatti, potreste incappare in sconti con ribassi davvero allettanti e fare vostro un nuovo smartphone, un dispositivo per la smart home oppure muovervi in anticipo per acquistare un regalo di Natale per le persone care.