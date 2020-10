Due nuovi primari all'Asp di Ragusa

Modica - Il direttore generale dell’Asp di Ragusa, arch. Angelo Aliquò ha nominato i direttori delle strutture complesse di Ostetricia e Ginecologia del P.O. “Maggiore” di Modica e del P.O. “R. Guzzardi” di Vittoria. Si tratta, rispettivamente di Giovanni Cavallo e Antonio Schifano.

«Entrambi i nuovi Primari non sono certo degli sconosciuti: sia Giovanni Cavallo che Antonio Schifano lavorano nei rispettivi Reparti da molti anni ed entrambi sono da tempo responsabili delle "loro" Unità Operative Complesse – le parole del Direttore Generale. Tutti e due possiedono un alto livello di competenze professionali e conoscono molto bene la realtà ospedaliera. Negli ultimi anni hanno già dimostrato di poter guidare in modo eccellente le rispettive divisioni. Questa continuità deve essere mantenuta.» Per i due Primari si tratta di un momento entusiasmante, sia Cavallo che Schifano hanno accolto con gioia questa nuova sfida.

Antonio Schifano, nato a Vittoria il 26 dicembre 1954 e risiede a Vittoria, laureatosi con pieni voti in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Catania nel marzo 1980, ha conseguito la Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia con pieni voti presso la Scuola di Specializzazione di Catania nel 1984 e la Specializzazione in Oncologia presso la Scuola di Messina nel 1986.

Cresciuto professionalmente presso la 2° cattedra di Ginecologia dell’Università di Catania, Ospedale S. Bambino, nella equipe del Prof. Di Stefano, ha prestato servizio presso il Consultorio di Vittoria dal 1983 al 1986, quindi assistente medico presso il reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale “R. Margherita” di Comiso, e poi vincitore di concorso di aiuto, presso l’unità Operativa di Ginecologia ed Ostetricia del “R. Guzzardi” in Vittoria nel 1996.

Dal 18 marzo 2018 ad oggi, ha ricoperto il ruolo di Primario f.f. dell’U.O.C di Ginecologia ed Ostetricia presso l’Ospedale “R. Guzzardi” in Vittoria.

Ha insegnato per diversi anni Ginecologia ed Ostetricia, presso la Scuola Infermieri Professionali dell’Azienda, ha ricoperto il ruolo di relatore o moderatore in diversi Congressi a livello nazionale ed ha all’attivo la produzione di diversi lavori scientifici.

Giovanni Cavallo, nato il 24 ottobre 1955 laurea in Medicina e Chirurgia Università di Catania nel 1980 e successivamente la specializzazione in Ginecologia e Ostetricia nel 1984. Dopo la specializzazione ha trascorso, come vincitore di una borsa di studio del ministero degli Esteri, uno stage di 6 mesi presso l’Università di Bruxelles con il prof. R. Schoysman.

Allievo del prof. Salvatore Di Leo si è sempre interessato di chirurgia ginecologica e incontinenza urinaria femminile.

Durante gli anni trascorsi al fianco del prof Di Leo e della prof.ssa Sarina Caschetto ha approfondito la chirurgia oncologica e le tecniche chirurgiche vaginali

Ha lavorato in ostetricia come responsabile di sala parto cercando di umanizzare il percorso nascita e rendere l’evento nascita sempre più sicura. Dal 2017 direttore ff dell’UOC di ginecologia e ostetricia dell’ospedale Maggiore di Modica.

Foto - partendo da sinistra, Giovanni Cavallo e Antonio Schifano