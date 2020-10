Il cargo a due ruote per chi ha bambini piccoli

Lunga 177 centimentri, più piccola quindi di una normale bicicletta, Yoonit Cargobike è un cargo su due ruote in tre modelli: Family, per trasportare due bambini e una cesta, Smart (nella foto) per trasportare attrezzatura sportiva, e infine Job, con portapacchi per il delivery. Sarà disponibile nella primavera 2021.