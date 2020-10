Nuova protesta a Napoli, scontri con la polizia in centro

Centinaia di napoletani sono tornati a riunirsi in strada ieri sera, nel quartiere Vomero, scandendo cori e slogan contro il coprifuoco imposto dal governatore campano Vincenzo De Luca e le nuove misure anticontagio firmate dal governo.

Il corteo, che si è gonfiato durate il percorso per le vie del centro arrivando fino a duemila persone, è degenerato, come venerdì scorso, in scontri con la polizia all’altezza di piazza dei Martiri, dove alcune persone hanno fatto esplodere tre bombe carta. Gli agenti hanno risposto caricando i dimostranti. Non di hanno notizie di feriti o arresti e, notte, la situazione è tornata alla normalità.