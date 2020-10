«Questo è mio padre». La foto del ristoratore distrutto è virale in Rete

Dopo l’infermiera accasciata sul tavolo, esausta dai turni infiniti di lavoro in ospedale, è la nuova foto simbolo del disastro economico, oltre che sanitario, provocato dal Covid-19 nel nostro Paese. «Questo è mio papà. Un uomo che si è fatto dal niente, dalla povertà di una famiglia di mezzadri veneti» scrive Elena Tonon, titolare insieme al padre Giuseppe, del ristorante-gelateria Ca’ Lozzio di Oderzo, in provincia di Treviso, condividendo l’immagine del genitore che assiste, con gli occhi vitrei e l’espressione attonita, alla disfatta dell’attività in cui ha investito una vita.

«Una famiglia numerosa - prosegue la giovane - dove le donne dicevano che non avevano fame pur di lasciare il cibo ai figli. Gente umile, senza tanti fronzoli per la testa». Adesso, l’erede di tanto sacrificio «è lì immobile, il Beppo, pensieroso dopo aver scoperto che forse dobbiamo chiudere la nostra attività alle ore 18 e non dobbiamo neanche aprire alla domenica, giorno d’incasso assicurato per una attività come la nostra. “Questa è la mazzata finale” mi ha detto» conclude Elena, che con il suo doloroso scatto ha commosso il web.