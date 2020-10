Esercizi a casa per dimagrire al tempo del Coronavirus

L'emergenza coronavirus sta dettando i tempi della nostra vita. Questa limitazione alle nostre libertà si rende necessaria per arginare il diffondersi del virus. In particolare le nuove misure contenitive adottate dal governo italiano impongono per la sicurezza di tutti la chiusura di palestra e piscine, in quanto si tratta di attività che potrebbero fortemente aumentare il rischio di contagio. Chi è solito praticare attività sportive nelle palestre ovviamente risente ancora di più di questa limitazione. Tuttavia possiamo rimanere in forma allenandoci anche da casa. Si tratta di esercizi a casa per dimagrire che non hanno bisogno di chissà quale attrezzatura. E' importante che vengano eseguiti senza scarpe per ottenere maggiori benefici per addominali, glutei e gambe.

Rimanere in forma con gli esercizi da casa

Ginnastica propiocettiva. E' così salutare che può coinvolgere anche i bambini. La capacità propriocettiva consiste in una particolare sensibilità grazie a cui il nostro organismo percepisce se stesso in rapporto al mondo esterno. Anche questo tipo di sensibilità e non solo i sensi che conosciamo (vista, udito e tatto) ci aiutano a orientarci nel mondo, in particolare ci informano su come si posiziona il nostro corpo nella realtà. Questo allenamento non ci affatica, ma anzi migliora l'equilibrio e ci mette anche di buon umore. Con le tavolette instabili solleciteremo i muscoli per evitare di sbilanciarci, "costringendoci" ad ascoltare i segnali che ci arrivano dalle parti periferiche del corpo, in particolare dagli arti inferiori. E' molto utile anche per gli atleti che abbiano subito un trauma, anche una semplice distorsione alla caviglia e quindi vogliano tramite tavolette instabili correggere i gesti atletici non corretti prevenendo il rischio di infortuni e ricadute. Oltre a piccoli attrezzi, ad esempio le tavolette munite di rullo, possiamo utilizzare anche un pallone da calcio, palline da tennis, cuscini e tappetini.

Aerobica. In questo caso abbiamo bisogno solo di un tappetino e con la musica giusta in sottofondo possiamo muoverci a nostro agio. Gli esercizi di aerobica risultano utili soprattutto per dimagrire le gambe e migliorare la postura. Su youtube in particolare potete reperire degli interessanti tutorial che vi guideranno alla corretta esecuzione degli esercizi.

Cyclette. Si tratta di un attrezzo molto utile per la ginnastica da casa. L'allenamento con la cyclette in particolare è utile in caso di cellulite perchè ci aiuta a tonificare gambe e glutei e anche per contrastare la ritenzione idrica. Anche in questo caso andiamo a stimolare i muscoli con un esercizio di tipo aerobico. E' preferibile allenarsi al mattino prima di fare colazione perché il metabolismo nelle prime ore del giorno risulta più attivo. Se la utilizzate per la prima volta potete iniziare con una pedalata di 15 minuti che aumenterete di 5 minuti ogni 2 giorni fino a raggiungere almeno 40 minuti.

Yoga e ginnastica dolce. Vi occorrerà solo un tappetino e dei vestiti comodi. Anche in questo caso potete agevolmente reperire su internet, su youtube, degli esercizi facili da praticare in casa. La ginnastica dolce in particolare è una disciplina che prevede movimenti lenti e graduali. Comprende una serie di esercizi quali distensioni, allungamenti, stretching e addominali di vario genere. Sia lo yoga che la ginnastica dolce favoriscono il rilassamento.

Sollevamento pesi. Se non avete i pesi, i classici manubri, potete supplirvi utilizzando due bottigliette ripiene d'acqua o riempite con la sabbia. E' sufficiente mezz'ora al giorno per 3 volte a settimana. A seconda degli obiettivi che vi proponete, decidete se privilegiare l'intensità e quindi lo sforzo concentrato in pochi secondi se volete aumentare la massa muscolare o la durata degli esercizi per dimagrire se volete semplicemente modellare il fisico.