Covid: 623 positivi in provincia di ragusa

Ragusa - Crescono i numeri delle persone positive da Covid-19. Ultimo dato è di 623 persone che restano in isolamento domiciliare. Ragusa e Vittoria le due città con numeri più alti: la prima registra più di 150 positivi, la seconda ne conta più di 300. Purtroppo, a questi numeri bisogna aggiungere i ricoverati che a oggi sono: 18 in Malattie infettive e 5 in Terapia Intensiva all’ospedale “Maria Paternò Arezzo” – Ragusa.

Nei locali della foresteria, sempre del M.P. Arezzo, sono ospitati 4 pazienti che pur essendo positivi non necessitano di cure particolari ma non possono fare ritorno a casa o nelle case di riposo da dove provengono. Infine, altre 23 persone sono assististe nelle “aree grigie”, appositamente predisposte in ogni ospedale (5 a Modica; 4 a Ragusa e 14 a Vittoria) in attesa di comprendere se sarà necessario il ricovero. Il numero delle persone guarite è di 243.