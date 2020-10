Tunisino ai domiciliari fa rissa in centro a Vittoria

Vittoria - I Carabinieri della Stazione di Vittoria, congiuntamente a personale del Commissariato di Vittoria, hanno tratto in arresto in esecuzione di un ordine di aggravamento di misura cautelare emesso dal Tribunale di Ragusa, un cittadino tunisino, Znaidi Tarek, disoccupato di anni 27, pregiudicato, che durante la detenzione domiciliare, la sera del 25 settembre si era reso responsabile in piazza del Popolo di una rissa e di danneggiamenti aggravati ai danni di alcuni locali e strutture comunali. La rissa era stata video ripresa con il telefonino da un cittadino che lo aveva consegnato ai Carabinieri consentendo l’identificazione e il successivo rintracciamento presso la sua abitazione in evidente stato di alterazione psico-fisica e palesi segni di colluttazioni, graffi ed ematomi. L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa.