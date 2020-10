Chi è in difficoltà economica in Sicilia non paga il bollo auto

Palermo - Fino al 05 novembre 2020 tutti i cittadini siciliani possono presentare istanza on line per essere esonerati dal pagamento della tassa automobilistica (bollo) per le autovetture fino a 53 kw o immatricolate entro il 31 dicembre 2010 e con reddito non superiore ai 15.000. L’Assemblea Regionale Siciliana ha infatti emanato un provvedimento che prevede l’esenzione del bollo auto 2020 in Sicilia per i cittadini con basso reddito e in possesso di un’auto immatricolata da più di 10 anni o sotto una potenza massima. Per la misura sono stati stanziati 27 milioni di euro e le domande si possono inviare dal 21 ottobre al 5 novembre 2020, esclusivamente online. Vediamo nel dettaglio che può beneficiarne e come inviare la richiesta d’esenzione.

A seguito della modifica normativa disposta dall’articolo 5 della legge regionale siciliana n. 23 dello scorso 14 ottobre è prevista, per l’anno 2020, l’esenzione della tassa automobilistica per le autovetture fino a 53 kW o immatricolate entro il 31 dicembre 2010 (basta uno solo dei due requisiti) per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro, che risultino intestatari dei veicoli nel P.R.A. alla data del 14 maggio 2020. I soggetti in possesso dei requisiti per l’esenzione che hanno già provveduto al pagamento del bollo auto per l’anno di imposta 2020, possono comunque presentare l’istanza e chiedere il contestuale rimborso.

Come già accennato, le richieste d’esenzione devono essere compilate e presentate dal giorno 21 ottobre fino alle ore 23:59 del 5 novembre 2020, utilizzando la seguente procedura:

– collegarsi al sito internet https://esenzioni-sicilia-2020.aci.it/privato e compilare tutti i campi. Quindi salvare e stampare l’istanza con il codice identificativo attribuito alla pratica, e sottoscriverla con firma digitale o olografa;

– inviare l’istanza firmata, unitamente a una copia anch’essa sottoscritta del proprio documento di riconoscimento, esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo PEC esenzione2020.privato@PEC.sicilia.aci.it. Nell’oggetto della PEC dev’essere indicato, a pena di esclusione, soltanto il codice identificativo della pratica.

– nel caso di richiesta di esenzione per più autovetture intestate allo stesso soggetto è necessario inviare un’istanza per ogni autovettura.

– Entro i venti giorni successivi dal termine ultimo per l’invio delle istanze (5 novembre 2020), sul portale dell’ARS sarà pubblicato l’elenco delle domande ammesse e non ammesse all’esenzione bollo auto 2020 in Sicilia. La graduatoria sarà stilata privilegiando i redditi più bassi, fino a esaurimento dei fondi a disposizione. I soggetti non ammessi al beneficio potranno successivamente assolvere al pagamento del bollo per l’anno di imposta 2020, senza sanzioni e interessi, fino al prossimo 30 dicembre.

Informazioni qui e qui.