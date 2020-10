Marina di Ragusa: si riqualifica il lungomare Andrea Doria

Ragusa - La Regione Siciliana finanzierà la riqualificazione del lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa. L'ha deciso il governo Musumeci, su proposta dell'assessore all'energia Alberto Pierobon. A disposizione del Comune ibleo ci sono 2,750 milioni di euro per interventi infrastrutturali nel tratto che da Piazza Duca degli Abruzzi arriva a Piazza Malta. Le somme stanziate provengono dagli introiti versati nel tempo dalle aziende titolari di concessioni minerarie di coltivazioni di idrocarburi nell'Isola. Risorse che, così come prevede la legge regionale 14/2000, servono a promuovere investimenti e occupazione in Sicilia.

Già nel 2019, sempre con la stessa tipologia di fondi, la Regione aveva destinato a Ragusa quasi 2 milioni di euro per finanziare il terzo stralcio del progetto esecutivo di riqualificazione dei centri luminosi negli impianti di pubblica illuminazione del Comune.