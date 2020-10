Temporali e grandinate in arrivo, allerta gialla sulla Sicilia

Temporali in arrivo domani sulla Sicilia, interessata come tutto il Centro-Sud da un’ondata di maltempo tanto breve quanto violenta. Dalle prime ore di mercoledì sono previste precipitazioni su gran parte dell’Isola, che si estenderanno in serata alla Calabria attraversando lo Stretto. I fenomeni saranno accompagnati da forti rovesci e intensa attività elettrica, grandinate locali e raffiche di vento. Tanto che la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta gialla.

Ma il maltempo, che arriva dopo un weekend che molti hanno trascorso al mare, durerà appena 24 ore: a partire da giovedì 29 ottobre, e per tutto il prossimo weekend, tornerà il sole con un anticipo dell'estate di San Martino.