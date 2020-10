649 positivi al Coronavirus in provincia di ragusa

Ragusa - Il dato di oggi registra 649 persone, attualmente, positive. Come ieri, il dato più alto è quello di Vittoria con 303 e quello di Ragusa con 155 positivi. Ieri, purtroppo, nell’ospedale di Vittoria si è registrato il decesso di un paziente di anni 84 di Vittoria. Allo stato attuale le persone ricoverate nell’ospedale “M. P. Arezzo” di Ragusa sono: 18 in Malattie Infettive e 4 in Terapia Intensiva. Si registra, altresì, un ricoverato in Malattie Infettive, dell’ospedale San Marco di Catania. Intanto, i pazienti che restano in “area grigia” in attesa di comprendere se sarà necessario il ricovero, sono a Ragusa: 7; al Maggiore: 7; a Vittoria 10. Si conferma il dato di 4 pazienti ricoverati nella foresteria del P.O. “Maria Paternò Arezzo”.

L’Asp di Ragusa, visto l’andamento epidemiologico del Covid, così come indicato dall’Assessorato della Salute, per potenziare i servizi assistenziali è ricorsa all’assunzione temporanea di personale sanitario esterno. Nello specifico si tratta di 12 OSS e 2 Ausiliari per il reparto di Malattie Infettive - area Covid e n. 6 OSS per la foresteria, sempre, all’ospedale Maria Paternò Arezzo. Al momento si sta procedendo a una nuova organizzazione dei posti letto, anche alla luce della grave carenza di medici anestesisti, allo scopo di dare risposte di assistenza ospedaliera, in caso di aumento di pazienti che hanno necessità di essere ricoverati.