Covid, 860 nuovi casi e 10 morti in Sicilia, 35 casi a Ragusa

Ragusa - In Sicilia si sono registrati, nelle ultime 24 ore, 860 nuovi casi di coronavirus e dieci persone sono morte.

Cresce (+50) il numero delle persone ricoverate sia nei reparti covid (oggi sono 727 e ieri erano 677) e soprattutto il numero dei pazienti in terapia intensiva (oggi sono 103 e ieri erano 98).

Quasi undicimila le persone in isolamento domiciliare (10904) con 61 persone dichiarate guarite. Con i dieci morti delle ultime 24 ore il numero complessivo di vittime in Sicilia dall’inizio dell’epidemia è di 449 (su 18235 casi totali). Gli 860 nuovi positivi sono arrivati processando 7324 tamponi. Significa che la percentuale di positivi su tamponi processati è dell’11,7 per cento.

Nelle province la situazione comunicata dal bollettino del ministero della Salute è questa: Palermo 345 nuovi casi, a Catania 197, a Messina 52, a Trapani 138, a Ragusa 35, a Siracusa 30, a Caltanissetta 45, ad Agrigento 3 e a Enna 15.