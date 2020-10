Covid, muore un anziano all'ospedale di Vittoria

Vittoria - Un uomo di Vittoria di 84 anni è morto ieri in seguito alle complicazioni sopravvenute dopo il contagio da Covid-19. L'uomo soffriva di patologie pregresse ed era ricoverato in Rianimazione. Intanto, sono cinque i pazienti di Vittoria "parcheggiati" nella zona grigia dell'ospedale Guzzardi, in attesa di ricovero in reparto per assenza di posti letto.